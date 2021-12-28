У Києві є серйозні проблеми з якістю води, а відходи зливають у річку, – нардеп Холодов

У Києві після переходу на діоксид хлору витрати на знезараження води збільшилися з 5 млн грн на рік до 120 млн грн. При цьому цех виробництва реагенту не введено в експлуатацію, а сама технологія не сертифікована.

Про це повідомив народний депутат України Андрій Холодов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

За словами Холодова, таким чином воду в столиці знезаражують уже два роки.

"Заміна рідкого хлору на діоксид хлору призвела до того, що витрати на знезараження збільшилися в 24 рази – з 5 млн грн на рік до 120 млн грн. Але найбільша проблема в тому, що цех з виробництва діоксиду хлору не введено в експлуатацію, технологія не сертифікована. Тобто виробництво та застосування діоксиду хлору в Києві – це щось типу експерименту над Києвом та киянами. 2 роки. Столиця країни. Мільярди гривень оборотів компанії", – зазначив нардеп у своєму Telegram-каналі Правка Холодова.

Він уточнив, що, крім того, у столичного КП "Київводоканал" є й інші проблеми. Зокрема, це аварійний стан Бортницької станції аерації (БСА).

"7 років витрачені марно – переговори з японськими компаніями, які повинні були виконати реконструкцію, зайшли в глухий кут і весь проєкт, по суті, потрібно переглядати. Весь цей час проводився тендер, потім обговорювалися цінові умови. За останні пів року провели 47 зустрічей в Zoom – і все це марно", – заявив Холодов.

Також він уточнив, що мулові поля БСА, а це 200 гектарів, переповнені. За останні 7 років на підтримку аварійних дамб та ремонт насосного обладнання було витрачено близько 1 млрд гривень.

При цьому стан Бортницької станції аерації є таким, що "на ній фізично неможливо очищати стоки до санітарних стандартів".

"БСА зливає стоки офіційно – там, де їх може проконтролювати Екоінспекція, та неофіційно – до магістрального каналу та по ньому за допомогою насосної станції через 7 км нижче Вишеньок у Дніпро. Директор БСА публічно дезінформував народних депутатів України 8 грудня на засіданні профільного комітету, коли сказав, що нижче за Вишеньки нічого не скидають. Це брехня", – зазначив Холодов.

За його словами, промивна вода з Дніпровської та Деснянської станцій "Київводоканалу" після чищення резервуарів та фільтрів зливається у Дніпро. Осадовий бруд та важкі хімічні елементи "безпосередньо потрапляють у головну водну артерію країни".