Столтенберг і Трасс обговорили російські війська біля України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс обговорили нарощування Росією військових сил біля України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Поговорив із міністром закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс про нічим не провоковане і незрозуміле нарощування Росією (військової присутності. - Ред.) в Україні та навколо неї", - написав Столтенберг у Twitter.

Він укотре зазначив, що Північноатлантичний альянс відкритий до діалогу з Росією.

"Дії НАТО мають оборонний характер і пропорційні, і ми, як і раніше, відкриті до діалогу", - сказав генсек НАТО.

Столтенберг також нагадав, що закликав у січні провести зустріч у рамках Ради НАТО-Росія.

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Раніше повідомлялося, що Столтенберг пропонував скликати нараду Ради Росія-НАТО 12 січня. Це засідання може стати першим за два з половиною роки.

Також раніше стало відомо, що 12-13 січня у Брюсселі відбудеться засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників генеральних штабів держав - членів альянсу. За повідомленнями ЗМІ, на засіданні учасники мають намір обговорити питання щодо ситуації навколо України у зв'язку з повідомленнями про концентрацію російських військ на українському кордоні.

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Крім того, представник Ради національної безпеки США повідомив журналістам на умовах анонімності, що, як очікується, 10 січня відбудуться переговори американських і російських представників стосовно контролю над озброєннями та щодо української проблеми.