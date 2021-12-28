МЗС закликає Грузію з повагою ставитися до Саакашвілі

Спроби переведення екс-президента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі з військового госпіталю до тюремного закладу було здійснено неправильно, вважають у міністерстві закордонних справ України.

Про це йдеться в офіційному коментарі МЗС України, оприлюдненому у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Адвокати не були повідомлені про відповідне рішення пенітенціарної служби Грузії. Стан здоров'я Міхеіла Саакашвілі не дозволяє це робити. Йому потрібна подальша реабілітація. Закликаємо владу Грузії ставитися до громадянина України з повагою і не допускати дій, що становлять загрозу його життю та здоров’ю", - сказано у коментарі.

В МЗС наголосили, що українські дипломати в Грузії продовжують тримати ситуацію на особливому контролі, а також підтримують постійний діалог із владою Грузії та адвокатами Міхеіла Саакашвілі. "Консул посольства України в Грузії завтра буде допущений до Міхеіла Саакашвілі", - додають у відомстві.

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Крім того, у МЗС закликають грузинську сторону дозволити українським лікарям відвідати Саакашвілі з метою його обстеження. "Продовжуємо працювати над його поверненням в Україну з гуманітарних міркувань для лікування та реабілітації. Необхідність такого кроку є очевидною", - резюмують у міністерстві.