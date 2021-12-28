У Чорткові горить комбінат хлібопродуктів, перекрито рух на залізничній станції. ВIДЕО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"28 грудня о 19:25 до ДСНС надійшла інформація, що у м. Чортків на території комбінату хлібопродуктів в окремо розташованій складській будівлі, попередньо пустої, виникла пожежа даху на площі близько 1 тис. 300 м кв", - йдеться у повідомленні.
Гасіння пожежі триває, не допущено розповсюдження вогню на склад паливно-мастильних матеріалів залізничного депо.
Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 35 осіб та 8 од. техніки ДСНС.
Основні сили зосереджені на захисті від вогню другої частини складської будівлі та поруч розташованої будівлі залізничного депо. До місця пожежі направлено пожежний потяг з м.Тернопіль.
Як повідомили в "Укрзалізніці", внаслідок пожежі на колію впали конструктивні елементи транспортерної лінії (подача зерна та круп) хлібоприймального підприємства.
Також, через пожежу на Хлібоприймальному комбінаті у Чорткові, що знаходиться впритул до залізничних колій, буде затримано поїзд №58 "Ворохта — Київ". Поїзд прибув до ст. Чортків о 20:56 і затримається до локалізації пожежі.