У Чорткові горить комбінат хлібопродуктів, перекрито рух на залізничній станції. ВIДЕО

У місті Чортків Тернопільської області триває масштабна пожежа на території комбінату хлібопродуктів. Через пожежу тимчасово припинено рух на залізничній станції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"28 грудня о 19:25 до ДСНС надійшла інформація, що у м. Чортків на території комбінату хлібопродуктів в окремо розташованій складській будівлі, попередньо пустої, виникла пожежа даху на площі близько 1 тис. 300 м кв", - йдеться у повідомленні.

Гасіння пожежі триває, не допущено розповсюдження вогню на склад паливно-мастильних матеріалів залізничного депо.

Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 35 осіб та 8 од. техніки ДСНС.

Основні сили зосереджені на захисті від вогню другої частини складської будівлі та поруч розташованої будівлі залізничного депо. До місця пожежі направлено пожежний потяг з м.Тернопіль.

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Як повідомили в "Укрзалізніці", внаслідок пожежі на колію впали конструктивні елементи транспортерної лінії (подача зерна та круп) хлібоприймального підприємства.

Також, через пожежу на Хлібоприймальному комбінаті у Чорткові, що знаходиться впритул до залізничних колій, буде затримано поїзд №58 "Ворохта — Київ". Поїзд прибув до ст. Чортків о 20:56 і затримається до локалізації пожежі.

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