Через погіршення погодних умов обмежено рух у Запорізький і Миколаївській областях, - Укравтодор

Через погіршення погодних умов тимчасово обмежено рух автомобільного транспорту у Запорізький і Миколаївській областях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укравтодору.

У Запорізькій області з 18.00 години 28 грудня забороняється рух великовагових та маршрутних транспортних засобів на автомобільній дорозі М-17 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта (км 300+067 – км 341+000).

У Миколаївській області з 20.30 28 грудня обмежено рух для проїзду великовагового транспорту на ділянці від м. Вознесенськ до м. Нова Одеса дороги Н-24 Благовіщенське – Миколаїв (км 138+000 – км 186+000).

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