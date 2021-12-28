Зеленський передав готель "Україна" в управління Мінінфраструктури

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо передачі державного підприємства "Готель "Україна" до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

Відповідний документ опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

З метою впорядкування використання об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами, Президент постановив погодитися із пропозицією Міністерства інфраструктури України та Державного управління справами щодо передачі державного підприємства "Готель "Україна" (м. Київ, вул. Інститутська, 4), що перебуває в управлінні Державного управління справами, до сфери управління Міністерства інфраструктури.

Нагадуємо, у грудні цього року Мінінфраструктури України підписало меморандум про взаєморозуміння з катарським інвестором Al Rayyan Tourism Investment Co. W.L.L з метою залучення інвестицій, розвитку туристичної та готельної інфраструктури. Зокрема, йдеться про інвестиції в модернізацію ДП "Готель "Україна".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський перепризначив Лисого керівником Держуправління справами, - указ

Готель "Україна" побудований у 1961 році. Спочатку готель називався "Москва". Готель перейменували у 2001 році з нагоди 10-річчя незалежності України. Al Rayyan Tourism Investment Co. W.L.L (ARTIC) - одна з провідних світових міжнародних готельних груп.