Під час пожежі у реанімаційному відділенні лікарні на Івано-Франківщині загинули 2 пацієнти, - ДСНС. ФОТО

Під час пожежі у лікарн м. Косів (Івано-Франківська область) загинуло двоє людей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

28 грудня о 21:22 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в палаті реанімаційного відділення на першому поверсі чотирьохповерхової будівлі Косівської ЦРЛ. На момент прибуття рятувальників площа пожежі орієнтовно складала 55 м.кв.

О 21:42 пожежу було локалізовано, а о 22:00 - ліквідовано.

На місці пожежі виявлено тіла 2 загиблих осіб (хворі), врятовано 3 хворих - з сусідньої палати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Психоневрологічний інтернат горів на Кіровоградщині, евакуйовано 131 особу, - ДСНС