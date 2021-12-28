Під час пожежі у реанімаційному відділенні лікарні на Івано-Франківщині загинули 2 пацієнти, - ДСНС. ФОТО
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Під час пожежі у лікарн м. Косів (Івано-Франківська область) загинуло двоє людей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
28 грудня о 21:22 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в палаті реанімаційного відділення на першому поверсі чотирьохповерхової будівлі Косівської ЦРЛ. На момент прибуття рятувальників площа пожежі орієнтовно складала 55 м.кв.
О 21:42 пожежу було локалізовано, а о 22:00 - ліквідовано.
На місці пожежі виявлено тіла 2 загиблих осіб (хворі), врятовано 3 хворих - з сусідньої палати.