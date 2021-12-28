Зеленський затвердив Стратегію інформаційної безпеки України

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року "Про Стратегію інформаційної безпеки".

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

У документі зазначається, що інформаційна політика Росії – це загроза для України та інших демократичних держав, оскільки Росія спрямовує свої інформаційні операції на ключові демократичні інституції, зокрема вибори.

Документ також визначає стратегічні цілі та напрямки забезпечення інформаційної безпеки України. Зокрема, протидія дезінформації та інформаційним операціям Росії, забезпечення всебічного розвитку української культури та утвердження української громадянської ідентичності, підвищення рівня медіакультури та медіаграмотності суспільства.

Від реалізації Стратегії очікується захищений інформаційний простір України, ефективне функціонування системи стратегічних комунікацій, здійснення ефективної протидії розповсюдженню незаконного контенту, забезпечення сталого процесу інформаційної реінтеграції громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, та поширення українського телерадіомовлення на територіях України. , підвищення рівня медіакультури та медіаграмотності громадян, дотримання конституційних прав людини на вільне вираження своїх поглядів та переконань, захист приватного життя, забезпечення захисту прав журналістів, формування української громадянської ідентичності.

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