Блінкен обговорив з головою МЗС Польщі Рау ситуацію на сході України

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з главою МЗС Польщі Збігневом Рау щодо зусилля Вашингтона в питанні вирішення російсько-українського конфлікту.

Про це повідомляє Держдеп, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Держсекретар повідомив міністру закордонних справ про дії США, спрямовані на дипломатичне вирішення конфлікту на сході України", - йдеться у повідомленні Держдепартаменту США.

У ньому також зазначається, що Блінкен "висловив рішучу підтримку США безпеки Польщі, яка все ще стикається зі спробами Білорусі використати з метою вразливих мігрантів".

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