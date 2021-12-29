США засуджують ліквідацію "Меморіалу" та закликають РФ припинити утиски правозахисників, - Держдеп
Про це заявив у вівторок представник Держдепу Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сполучені Штати засуджують рішення Верховного суду Росії закрити міжнародний "Меморіал" - одну із найстаріших і найшанованіших російських історичних та правозахисних організацій", - сказав Прайс під час телефонного брифінгу.
За його словами, ліквідація "Меморіалу" відображає "еру простору, що стрімко скорочується, для незалежного громадянського суспільства, ЗМІ та продемократичних активістів у Росії".
"Ми продовжуємо з тривогою стежити за продовженням зусиль РФ із закриття дочірньої організації "Меморіалу" - правозахисного центру "Меморіал"", - додав представник Держдепу.
"Ми закликаємо Росію покласти край утискам незалежних захисників прав людини", - заявив він.
Раніше у вівторок рішення Верховного суду Росії засудили у Берліні та Парижі, а також генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Буріч.
Нагадаємо, Верховний суд РФ за позовом Генпрокуратури ліквідував у вівторок міжнародне історико-просвітницьке товариство "Меморіал".