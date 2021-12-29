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В разі атаки РФ у містах "залунають сирени, буде оголошення по радіо, надійде повідомлення телефоном", - Крищенко

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В разі атаки РФ у містах "залунають сирени, буде оголошення по радіо, надійде повідомлення телефоном", - Крищенко
На випадок потенційної атаки з боку РФ потрібно мати вдома "тривожну валізу".

Про це Про це заступник голови Київської міської державної адміністрації, колишній голова поліції Києва Андрій Крищенко сказав в інтерв'ю виданню "Главком", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Бажано завжди мати набір речей – так звану тривожну валізу, яку можна швидко взяти із собою. Насамперед це документи, медикаменти на всіх членів сім'ї, зручний одяг по сезону, запас продуктів на добу-дві (консерви, сухпай армійський можна купити зараз в інтернеті)", – сказав Крищенко.

Також він порадив українцям здобути навички першої медичної допомоги.

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Крищенко розповів, яким чином людей сповіщатимуть в разі атаки ворога.

"Залунають сирени, буде оголошення по радіо. Якщо працюватиме мобільний зв'язок, то надійде повідомлення телефоном. Ще будуть пропрацьовуватися питання евакуації, але я їх зараз не можу висвітлювати", - сказав він.

Чиновник додав, що "одразу все зробити", опинившись у надзвичайній ситуації, не може жодна держава - "навіть США". "Буде порушено багато звичних зв'язків, умов роботи. Є алгоритми, плани і деякі речі робляться, про що ми інформуємо. Ми доводимо до людей, що в разі чого кожен не буде сам за себе, коли "порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих". Влада буде вживати всіх заходів", – сказав Крищенко.

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Топ коментарі

  • Oresta Bartka
    В разі атаки РФ треба швиденько гасити 5-ту колону. А вже потім кацапські танки.
  • Алексей Алексеевич 56ec05b5
    Як варіант чинити опір, а не тікати. Це наш дім, нам не де не будуть раді окрім своєї землі.
  • Димитрий CrimeaBandera
    Восьмий рік їде війна з росією. Вже давно повинні бути підготовлені усі громадяни до можливого повномасштабного вторгнення ворога. Але ж де відремонтовані та новві бомбосховища? Де курси цивільної оборони? Тільки зараз почали говорит про загальний військовий облік... Але тут нічого дивного, якщо відверті посіпаки ворога сидять в владних кабінетах та розповідають про "адиннарод". Якщо в московіі та Білорусі хтось тільки піскне щось проти, то майже відразу опиняється в застінках в'язниці. А у нас усілякі Ківи і подібні до них легко ведуть проросійську агітацію та спокійно себе почувають...
    Вибачте, але це відвертий театр абсурду.
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