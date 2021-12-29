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4 людей загинули, 3 постраждали внаслідок пожежі у Косівській райлікарні, - глава ОДА Оніщук

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4 людей загинули, 3 постраждали внаслідок пожежі у Косівській райлікарні, - глава ОДА Оніщук
Зросла кількість загиблих в Івано-Франківській області в результаті пожежі у Косівській центральній районній лікарні. За останніми даними, жертвами вибуху стали чотири людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила глава Івано-Франківської ОДА Світлана Оніщук.

За останніми даними, в Косівській центральній районній лікарні, де сталася пожежа, чотири людини загинули.

"Одна людина загинула від хвороби COVID-19, троє - від пожежі", - повідомила Оніщук.

Також за її словами, ще троє людей постраждали Їх направили в Івано-Франківську обласну лікарню.

"Їм надається весь спектр допомоги", - сказала Оніщук.

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Також вона підкреслила, що всі екстрені служби міста працюють в екстреному режимі.

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Топ коментарі

  • олег михайлов 7bc3eaf3
    ...в результате пожара погиб от COVID?
  • Amber
    Сумно коли гинуть люди , через недбалість інших 🙁
  • альфред рудий
    я вопрос давно хотел задать, а зачем вам кислород в промышленных масштабах? я где то краем уха слыхал что организм устроен так что одна молекула гемоглобина может присоеденить 4 молекулы кислорода, не больше, чего в атмосферном воздухе более чем достаточно, а вот если увеличить концентрацию кислорода более 40% в ингалируемой смеси то через 3 часа начинает наблюдаться раздражение легочной ткани, при повышении выше 50% кислород начинает токсически воздействовать на легочную ткань, я уж не говорю про всякие ВАПЛы, а гемоглобин как присоеденял 4 молекулы так и будет , проблема ж не в недостатке кислорода, и не в том что гемоглобин связан чем то другим, а в том что поражены легкие, а зачем вы уважаемые обложились этими балонами как бомбами от мессершмита, к тому же у вас какой то странный я бы сказал извращенный подход к человеческой жизни, пока условный человек не заболела ковидом вам насрать на его жизнь и проблемы и другие заболевания, но как только он заболел ковидом вы будете его спасать рискуя взорвать к херам больницу с пациентами и пол города заодно
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