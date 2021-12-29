Байден про ймовірність зустрічі із Путіним у січні: "Подивимося"

Президент США Джо Байден не дав чіткої відповіді стосовно того, чи планує він зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним 10 січня, коли відбудуться переговори США з РФ з питань безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Відповідаючи на питання, чи зустрінеться він з президентом Росії Володимиром Путіним 10 січня, Байден зазначив: "Подивимося". Таким чином президент США не розкрив карти про плани подальших комунікацій з Кремлем.

Видання також уточнює, що Білий дім не відповів на прохання прокоментувати, чи мав на увазі Байден у своєму коментарі саме ці переговори про безпеку.

Як відомо, масштабні переговори Заходу з Росією почнуться після Нового року.

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10 січня офіційні особи США і Росії проведуть переговори з питань безпеки. На цій зустрічі будуть обговорені побоювання з приводу зростання напруженості навколо України.

12 січня заплановані переговори Росії та НАТО. А ширша зустріч за участю Москви, Вашингтона та інших європейських країн призначена на 13 січня.