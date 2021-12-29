Минулої доби війська РФ двічі обстрілювали українські позиції. Біля Катеринівки та у бік Кримського окупанти застосували протитанкові гранатомети. Без втрат, - ООС

Упродовж минулої доби, 28 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що на Луганщині, неподалік Катеринівки, противник відкривав вогонь із автоматичних та протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

У бік Кримського окупанти відкривали вогонь зі станкових і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - акцентують увагу в штабі.

Крім того, повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 29 грудня, з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли українські позиції біля Катеринівки із гранатометів та стрілецької зброї: втрат немає, - штаб ООС

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.