Військові кораблі США залишаться у Середземному морі через загрозу російського вторгнення до України, - Associated Press

Військові кораблі США залишаться в Середземному морі через скупчення військ РФ поблизу кордонів України. Відповідне рішення прийнято у Пентагоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Associated Press.

Міністр оборони США Ллойд Остін віддав наказ ударній групі авіаносців ВМС США залишатися в районі Середземного моря, а не рухатися на Близький Схід. Таке рішення було прийнято на тлі побоювань з приводу скупчення російських військ біля кордону з Україною.

Остін заявив, що зміна розкладу авіаносця США Harry S. Truman і п'яти американських військових кораблів, що супроводжують його, відображає необхідність постійної присутності в Європі.

"Це необхідно для того, щоб заспокоїти союзників і партнерів США в регіоні", - заявив виданню чиновник в Пентагоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетний есмінець ВМС США прямує до Чорного моря

Ударна група Harry S. Truman включає п'ять американських кораблів-крейсер USS San Jacinto і есмінці з керованими ракетами USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely і USS Jason Dunham. Також з ними знаходиться фрегат Королівських ВМС Норвегії HNoMS Фрітьоф Нансен.

Harry S. Truman увійшов до Середземного моря 14 грудня. Планувалося, що після цього він продовжить свій шлях в район Перської затоки.