В Україні за добу від COVID-19 померли 307 осіб, зафіксовано 5 454 нових випадки зараження, 12 352 особи одужали

За добу 28 грудня в Україні зафіксовано 5 454 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 353, медпрацівників – 98).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Як зазначається, також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 153 особи;

летальних випадків – 307;

одужало – 12 352 особи.

За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 654 690 осіб;

одужало – 3 449 880 осіб;

летальних випадків – 95 412;

проведено ПЛР-тестувань – 16 724 734.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епідзонування України: рівень захворюваності перевищено у 2,7 рази, дві області досі "червоні", - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Крім того, повідомляється, що минулої доби 131 129 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 34 463 людини, другу дозу – 94 974 людини, додаткову дозу отримали 402 людини, бустерну дозу – 1290 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 639 498 людей, з них отримали першу дозу – 14 639 496 людей, отримали дві дози – 13 542 266 людей, отримали додаткову дозу – 2 610 людей, бустерну дозу – 2 280 людей.

Загалом проведено 28 186 652 щеплення.