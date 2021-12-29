В Україні за добу від COVID-19 померли 307 осіб, зафіксовано 5 454 нових випадки зараження, 12 352 особи одужали
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Як зазначається, також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 153 особи;
летальних випадків – 307;
одужало – 12 352 особи.
За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 654 690 осіб;
одужало – 3 449 880 осіб;
летальних випадків – 95 412;
проведено ПЛР-тестувань – 16 724 734.
Крім того, повідомляється, що минулої доби 131 129 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 34 463 людини, другу дозу – 94 974 людини, додаткову дозу отримали 402 людини, бустерну дозу – 1290 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 639 498 людей, з них отримали першу дозу – 14 639 496 людей, отримали дві дози – 13 542 266 людей, отримали додаткову дозу – 2 610 людей, бустерну дозу – 2 280 людей.
Загалом проведено 28 186 652 щеплення.