Через негоду в Україні знеструмлено 165 населених пунктів, - ДСНС
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Станом на 07:00 29 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг), через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 165 населених пунктів у 6 областях України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Зазначається, що в Херсонській області знеструмлено 65 населених пунктів, в Дніпропетровській – 46, в Миколаївській – 23, в Запорізькій – 17, в Донецькій – 13 та Сумській – 1. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
За інформацією Укравтодору проїзд на дорогах загального користування забезпечено.