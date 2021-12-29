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У майбутньому Росія може повернутися до застосування смертної кари, - голова Конституційного Суду РФ Зорькін

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У майбутньому Росія може повернутися до застосування смертної кари, - голова Конституційного Суду РФ Зорькін
В Росії можуть повернути смертну кару.

Про це заявив голова Конституційного Суду РФ Валерій Зорькін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Коммерсантъ.

Зорькін написав книгу "Конституційне правосуддя: процедура і сенс", її опублікували на сайті суду. Автор книги стверджує, що не виключає можливості повернення в Росії смертної кари.

На думку Зоркіна, введення мораторію на вищу міру покарання свого часу стало поступкою цінностям, які російській національній правосвідомості невластиві.

"Та обставина, що КС прийняв рішення, що робить неможливим застосування смертної кари в Росії на даному історичному етапі її розвитку, не виключає можливості повернення до цієї міри покарання в майбутньому", - заявив Зоркін.

Голова КС Росії також нагадує, що формально смертна кара в країні не скасована, але на неї діє безстроковий мораторій. Ввести заборону може тільки законодавець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підстав достатньо: Євросоюз закликає Білорусь скасувати смертну кару

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Топ коментарі

  • cimbitep
    расстрел врагов народа на паРаше не за горами.
  • Владимир Иванец
    Давно пора. А то заигрались, понимаешь, в демократию. Причем стрелять надо без суда и следствия. Вывезли в утвержденное место и пулю в затылок, ага. Интересно, найдется на расее хоть один чувак с фамилией Берия? Ну, чтобы уж совсем по-настоящему?
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
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