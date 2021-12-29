Новини

Ткаченко про ліквідацію "Меморіалу": РФ відмовляється від бажання бути вільною країною

3 14564
Ткаченко про ліквідацію "Меморіалу": РФ відмовляється від бажання бути вільною країною
Ліквідація Верховним судом РФ правозахисного товариства "Меморіал" може мати дуже негативні наслідки у майбутньому.

Про це у Telegram повідомив міністр культури Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

Голова Мінкульту нагадав, що "Меморіал" був першою офіційною організацією в колишньому Радянському Союзі, яка почала піддавати аналізу і розкривати злочини радянської системи проти власного населення. Злочини проти своїх же людей.

"Меморіал підняв прапор боротьби за свободу. І той факт, що сьогодні в РФ його забороняють – говорить, що Москва відмовляється від бажання бути вільною країною", - йдеться в повідомленні.

"Туга нинішньої влади РФ за тою "тюрьмой народов" у Радянському союзі і Радянській системі, на жаль, повертається в реальність. Трагічно, бо це туга за тим, коли загинули мільйони людей. Мені сумно, бо я знаю багатьох людей, які пройшли радянські табори за власні переконання, ризикуючи собою. І, здається, все це знову повторюється у Росії.

Такі події мають здобути міжнародного розголосу задля дій на випередження і, можливо, порятунку багатьох життів", - наголосив Ткаченко.

Нагадаємо, Верховний суд РФ за позовом Генпрокуратури ліквідував у вівторок міжнародне історико-просвітницьке товариство "Меморіал".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ліквідація "Меморіалу" суперечить міжнародним зобов’язанням Росії, - МЗС Німеччини

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Vitaliy Ishchenko

    10 год ·



    Судячи по новорічній програмі на "1+1", стосунки Володимира Зеленського та Ігора Коломойського, м'яко кажучи, не погіршились. У прямій та непрямій формі Президенту присвячений фактично весь ефірний час.

    Зранку до ночі бачу твої очі... Якби вони були різної статі, то мали б брати шлюб. Просто душа в душу... А оскільки вони чоловіки (нормальні), це свідчить про одне - їх політичний союз міцний та непорушний.

    Суспільству зараз намагаються нав'язати думку - ніби Президент Зеленський віддалився від олігарха Коломойського. Але це казка. Розподіл ефірного часу на "плюсах" такий самий, як і перед президентськими виборами. Все для Зеленського, все для перемоги. Їх спільної перемоги.
  • Ksenia VB
    Палав... Якісно підпалили. Щоб згоріло усе, що миші не виїли.
  • Ksenia VB
    @OBunich

    ·
    10 год



    Горів Чортківський комбінат хлібопродуктів Держагенства резерву України . Той самий, де зерно « миші з'їли»
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини