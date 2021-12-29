ЄС має бути присутнім на перемовинах РФ та США щодо гарантій безпеки, - Боррель

Рішення про безпеку в Європі не можуть прийматись двома сторонами без урахування ЄС.

Про це заявив верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель в інтерв'ю виданню Die Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Ми не хочемо і не повинні бути нейтральним глядачем, за якого приймуть рішення. Так вважає і держсекретар США Ентоні Блінкен, про що він заявив мені 23 грудня у телефонній розмові", – зазначив Борель у телефонному інтерв'ю виданню.

Дипломат підтвердив рішучість щодо участі ЄС у переговорах на тлі кризи біля кордонів України та Росії.

"Якщо Москва, як заявляє, хоче говорити про архітектуру безпеки в Європі та їхні гарантії — з січня і далі, це питання не лише США та Росії. ЄС має бути присутнім у цих переговорах; такі зустрічі мають сенс лише в тому випадку, якщо вони відбуваються у тісній координації з ЄС та за участю ЄС", — заявив дипломат.

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