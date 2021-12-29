На Чернігівщині перебудовують старий міст через річку Лисогір

У Чернігівській області наступного року буде завершена реконструкція передаварійного мосту, що проходить через річку Лисогір поблизу села Олексинці і є складовою траси Н-07 Київ - Суми - Юнаківка.

Про це Служба автомобільних доріг у Чернігівській області повідомляє у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Роботи проходять у межах програми "Велике будівництво". Підрядник уже забетонував нову прогонову будову та уклав на ній нижній шар асфальтобетону.

Міст завдовжки 46 метрів був збудований у 1969 році і до початку реконструкції у травні цього року перебував у передаварійному стані. Мостобудівникам довелося його повністю розібрати, а для проїзду транспорту прокласти тимчасову дорогу паралельно до місця проведення робіт.

Наразі підрядник уже приступив до монтажу перильного огородження, після чого зробить укоси. Подальші роботи продовжаться вже навесні. Необхідно буде укласти верхній шар асфальтобетону та облаштувати підходи до мосту.

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Новий міст відповідатиме всім сучасним нормам навантаження та безпеки дорожнього руху.

Міст через Лисогір розташований на дорозі національного значення Н-07 Київ – Суми – Юнаківка, масштабний ремонт якої в ході "Великого будівництва" проводиться одразу у двох областях - Чернігівській та Сумській. Протяжність траси у межах Чернігівської області становить 143 км.

Дорога була побудована в другій половині ХХ століття і давно потребувала комплексного ремонту. Під час капітального ремонту тут замість зруйнованих бетонних плит та чорнощебеневого покриття укладається асфальтобетон. Одночасно проводиться ремонт мостів, які також не відповідають сучасним габаритним та ваговим нормам.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський, який виступив ініціатором програми "Велике будівництво", повідомив, що за два роки її реалізації в Україні вже було відновлено та збудовано 560 мостів та штучних споруд. За два наступні роки планується відновити ще 810 мостів.

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