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Кабмін виділив 300 млн грн на зарплати шахтарям

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Кабмін виділив 300 млн грн на зарплати шахтарям
Кабінет Міністрів виділив 300 млн грн для оплати праці та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні №1733.

Так, кошти виділяються Міністерству енергетики на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Міненерго має у триденний термін скласти перелік витрат виділених коштів і до 30 грудня відзвітувати про їх використання.

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