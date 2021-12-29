РФ готова збільшувати постачання газу до Європи за умови укладання довгострокових контрактів, - Новак

Віце-прем'єр Росії Олександр Новак заявив, що РФ готова збільшувати постачання газу до Європи. За його словами, для цього "Газпрому" потрібні довгострокові контракти.

Про це Новак заявив в інтерв'ю РБК, інформує Цензор.НЕТ.

"Ресурсна база, яка є в Росії, дозволяє забезпечувати попит європейських споживачів у будь-яких обсягах. Але, звісно, ​​це не швидкий процес, тому що політика, яка проводилася в ЄС, була спрямована на скорочення попиту", – сказав Новак.

Він також додав, що збільшення видобування газу вимагає інвестицій, які мають окупатися в тривалому періоді.

Віце-прем'єр РФ вважає, що період високих цін на газ закінчиться, коли пропозиція забезпечуватиме попит у Європі у повному обсязі. Повинні бути створені запаси у підземних сховищах, щоби "надійно проходити зимовий період".

На думку Новака, ситуація з цінами буде стабільніша, якщо більша частина споживання забезпечуватиметься за рахунок довгострокових поставок з Росії, Алжиру та Норвегії.

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Російський чиновник також перерахував причини, через які, як він вважає, встановилися високі ціни на газ. Це відмова ЄС від довгострокових контрактів та від довгострокових інвестицій, холодна зима 2020/21 років та ризики повторення холодів цієї зими.