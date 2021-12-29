Підвищення гарантій за вкладами зміцнить банківську систему, - експерт

Заплановане підвищення гарантованої суми за вкладами до 600 тис. гривень дозволить зміцнити довіру населення до банківської системи.

Про це сказав у ефірі "24 каналу" фінансовий аналітик Василь Невмержицький, передає Цензор.НЕТ.

"Ця сума не змінювалась вже років 10. За цей час відбувся процес інфляції, навіть курс долара зріс з 5-8 до рівня 27 гривень наразі, і, звичайно, даний законопроєкт повинен вже бути", - вважає експерт.

Нагадаємо, нині сума гарантованих виплат за вкладами в Україні становить 200 тис грн. Цей розмір гарантій був затверджений у 2012 р. Законом "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". У 2021 р. Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт законодавчих змін (законопроєкт №5542-1), яким передбачено підвищення гарантованої суми вкладів, і нині документ очікує ухвалення в цілому.

"Це надзвичайно важливий законопроєкт для кожного українця, тому що він, перш за все, передбачає поетапне збільшення суми гарантування вкладів. З моменту його голосування та підписання Президентом сума гарантування складатиме 400 тисяч, це вдвічі більше, ніж зараз, а з 1 січня 2023 року сума гарантування складе 600 тисяч гривень", - повідомила директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут.

За даними Фонду, українці зберігають на рахунках у банках понад 640 млрд грн. З початку року приріст заощаджень перевищив 30 млрд грн, і, за прогнозами фахівців, у разі підвищення гарантій за вкладами, ця сума може ще зрости.

"Ми бачимо, що депозитні програми нині відновлюються, їх обсяг зростає. І це той крок, який сприятиме подальшому підвищенню довіри населення до банківської системи" - наголосив один з ініціаторів законопроєкту, Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Також законопроєкт передбачає реструктуризацію боргів, що виникли під час банкопаду 2014-16 років. Тоді Фонд запозичив у держави 80 мільярдів гривень для виплат двом мільйонам вкладників. Нині залишок боргу перед Мінфіном складає близько 46 млрд гривень за тілом кредиту та відсотки. Проєктом передбачено перевести цей борг в умовні зобов’язання та спрямувати на його погашення кошти, стягнуті з колишніх власників банків та пов’язаних осіб, винних у їх банкрутстві.

Окрім того, державний Ощадбанк отримає статус банку-учасника Фонду. За словами депутатів та експертів, ці кроки позитивно вплинуть на українську фінансову систему.