Автомат чи механіка: В Україні почали видавати посвідчення водія з новою відміткою

У посвідченні водія тепер є відмітка про складання практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Головного сервісного центру МВС.

Вона зазначається у графі 12 документу у вигляді коду "78". За її наявності водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за відсутності - з будь-якою.

Зміни не торкнуться тих водіїв, яким посвідчення водія були видані раніше.

Наразі вже змінився дизайн бланка посвідчення водія. З минулого року він має темно-рожевий колір, схожий на колір європейського посвідчення водія, стилізоване зображення Державного Прапора України для ідентифікації країни. Бланк став більш захищеним від підробок. У ньому імплантований електронний носій, зазначається термін його дії, а також група крові та резус-фактор водія. Попереду - практичне запровадження відмітки про надання згоди або незгоди на посмертне донорство.

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