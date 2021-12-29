Банкова планує вкотре зірвати оголошення переможця на посаду керівника САП новим рішенням ОАСК, - Шабунін

Банкова планує вкотре зірвати оголошення переможця на посаду керівника САП ще одним рішенням ОАСК. Комунікаційне поле для цього готує олігарх Ігор Коломойський. Якщо це станеться, Зеленський може втратити суб’єктність в міжнародній політиці.

Про це пише у телеграмі голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З поваги до 13,5 млн. виборців Зеленського цей пост буде максимально ввічливим (хоч і стосуватиметься конкурсу САП. Отже, Банкова планує вчергове зірвати оголошення переможця ще одним рішенням ОАСК. Комунікаційне поле для якого вже готує Коломойський", - зазначає Шабунін.



"Пане президенте, у пості нижче я спробую пояснити, чому це зашкодить і країні, і вам особисто", - звертається він до Зеленського.



За словами Шабуніна, для країни це погана ідея, бо діючи таким чином, глава держави втрачає суб’єктність в міжнародній політиці. Що зараз для України є смертельною загрозою.



"Посудіть самі, чи б ви домовлялися про щось серйозно з людиною, яка до цього показово не виконала раніше взятих на себе зобов’язань? Відповідь очевидна, правда? То чому тоді ми чекаємо, що це робитиме президент США? Або керівники інших провідних держав, посли яких стали свідками нехтування вами зобов’язання стосовно САП?", - порушує питання він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Члени комісії не хочуть визнати, що 240 більше, ніж 230, - Холодницький про конкурс на посаду керівника САП

"Можливо, вас переконують, що адміністрація Байдена пропустить це так само, як історію з "Нафтогазом". Та ситуація була критично іншою: тоді ви не порушували вашого персонального слова. В ситуації з конкурсом на керівника САП - порушуєте, причому слово, дане на найвищому рівні і публічно зафіксоване вашим же підписом", - продовжує Шабунін.



Глава ЦПК переконаний, що порушення слова виключить Зеленського зі справжніх переговорів про Україну. Навіщо враховувати позицію президента, який все одно не виконує взятих на себе зобов’язань?



На його переконання, у підсумку нам доведеться забути про підхід "нічого про Україну без України".

"Ще, мені здається, ваша команда не розуміє наскільки зламною є історія зі зривом конкурсу САП всередині країни. Зрозуміти це допоможе позиція головної редакторки "Української Правди" Севгіль Мусаєвої. Такою ж - різко негативною - стала позиція ключових людей всіх провідних незалежних медіа (а також експертного середовище). Наголошу, більшість з них до цієї історії з САП сприймали вас нейтрально", - зазначає Шабунін.



"І якщо команда переконує вас, ніби ці медіа не мають електорального впливу, то ваш попередник помилявся так само. Чим це для нього закінчилося вам і без мене відомо. Знаю, що вашу команду зачепили мої слова про державну зраду. Хочу їх пояснити. Припустимо, що я - Єрмак/Татаров, який хоче зірвати цей конкурс. Найпростіший спосіб це зробити - не збирати комісію. Це хоч якось дозволяє вам, пане президенте, зберегти лице", - пише він.

Далі Шабунін детально зупиняється на тому, що натомість зробила команда президента:



1) збирає комісії, а за день до засідання викатує рішення ручного ОАСК (яким підважує 15 місяців конкурсу).



2) Потім п’ятірка ОПешних членів на очах купи редакторів та послів спочатку визначає переможця, а потім ТРИЧІ відмовляється його затвердити.



3) Через кілька днів ваша команад знову збирає комісію, щоб… на очах тих самих редакторів та послів повторно зірвати затвердження визначеного переможця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс генпрокурора хоче повторної спецперевірки кандидатів на керівника САП, – фіналіст конкурсу Клименко





"Тобто, замість того щоб просто не зібрати комісію, ваша команда її двічі зібрала, щоб точно продемонструвати послам (та їхнім столицям) порушення вашого зобов’язання (перед ключовим безпековим союзником України). Пане президенте, допоможіть знайти цьому інше визначення, окрім як державна зрада. Особливо в переддень таких важливих для України переговорів між США і Росією.

І останнє, мабуть, для ваших виборців найнеприємніше. Допоможіть знайти позитивне пояснення тому, що особисто ви, пане президенте, толеруєте такі дії вашої команди?" - резюмує Шабунін.







