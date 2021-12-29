Від COVID-19 в Києві померли 16 осіб, виявили 1 113 нових випадків, - Кличко

Минулої доби в Києві з діагнозом коронавірус госпіталізували 68 осіб.

Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Так, за добу виявили 1 113 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (від початку пандемії 329 494 випадків).

Серед тих, хто захворів 610 жінок віком від 18 до 90 років, 401 чоловік віком від 18 до 89 років, а також 53 дівчинки від 4 місяців до 17 років і 49 хлопчиків від 2 до 17 років

16 жителів Києва померли від COVID-19 (всього 8 152 летальних випадки). Померли 8 жінок від 63 до 86 років, а також 8 чоловіків від 49 до 89 років.

Минулої доби 68 осіб госпіталізували з діагнозом коронавірус, а 86 - з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

1 358 осіб подолали коронавірус (загалом 311 029).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (182), Деснянському (150) та в Солом’янському (148).

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