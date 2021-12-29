Боррель найближчим часом запропонує створити військову навчальну місію Євросоюзу в Україні

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Борель планує запропонувати створити військову навчальну місію Євросоюзу в Україні. Так він хоче підтримати українську армію.

Про це він заявив в інтерв'ю Die Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

На думку глави дипломатії ЄС, європейські військові інструктори могли б навчати керівний склад української армії.

"Ми на місці вже оцінили, що потрібно українцям, чим ми можемо реально допомогти, скільки коштує така місія і хто може взяти у ній участь", - сказав він.

Боррель додав, що представить країнам-членам Євросоюзу відповідну пропозицію найближчим часом.

Також він зазначив, що Євросоюз протягом останніх кількох років постійно підтримував Україну.

"Наприклад, позаминулого тижня я вирішив виділити українській армії ще 31 мільйон євро підтримки. Вони призначені для покращення логістики та боротьби з кібератаками", - уточнив глава дипломатії ЄС.

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