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31 грудня "1+1" майже весь день показуватиме "Сватів". Зеленський просить Захід про захист і паралельно заробляє брудні рублі, - В'ятрович

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31 грудня "1+1" майже весь день показуватиме "Сватів". Зеленський просить Захід про захист і паралельно заробляє брудні рублі, - В'ятрович
Демонстрація серіалу "Свати" на українському телебаченні, який зняла компанія президента Володимира Зеленського "95 квартал", всупереч закону відбувається російською мовою.

Про це у Facebook повідомив нардеп "ЄС" Володимир В'ятрович, інформує Цензор.НЕТ.

"Це реальна телепрограма каналу "1+1" на 31 грудня і новорічну ніч. З якої добре видно, як Зеленський "протидіє" русскому міру і як "бореться з олігархами".  Олігархічний канал Коломойського з ранку до вечора і всю ніч крутитиме продукцію 95 кварталу. До речі, серіал "Свати-7", дія якого відбувається в якійсь російськомовній країні, де живе той самий "адіннарод", про який весь час розповідає Путін, зараз крутять не лише на "1+1". А і на "России-1" - головному телеканалі держави-агресора", - наголосив парламентар.

В'ятрович зазначив, що Зеленський і Ко "однією рукою просять Захід про захист, а іншою - заробляють брудні російські рублі і зомбують українських глядачів русскомірскім шлаком".

"Демонстрація "Сватів" на українському телебаченні всупереч закону відбувається російською мовою. Саме такою є реальна політика Зеленського. І саме такою він хотів би бачити телепрограму й решти каналів країни і саму країну", - підсумував нардеп.

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31 грудня 1+1 майже весь день показуватиме Сватів. Зеленський просить Захід про захист і паралельно заробляє брудні рублі, - Вятрович 01
31 грудня 1+1 майже весь день показуватиме Сватів. Зеленський просить Захід про захист і паралельно заробляє брудні рублі, - Вятрович 02

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Топ коментарі

  • ьля
    кино про быдло от быдла для быдла. джек-пот, так сказать.
  • Tychus Findlay
    На каналі для бидла, мовою бидла
  • Andy Jumeirach
    вот вам, мудрый нарит, оскотиньтесь, перед НГ...
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