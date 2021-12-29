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Щоб не допустити відключень на свята: ДТЕК в Києві та області переніс строки всіх планових ремонтів в мережах

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Щоб не допустити відключень на свята: ДТЕК в Києві та області переніс строки всіх планових ремонтів в мережах
У Києві та Київській області не будуть проводити планові роботи на електромережах з відключенням світла з 29 грудня до 10 січня.

Про це повідомили пресслужби компаній ДТЕК Київські електромережі та ДТЕК Київські регіональні електромережі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми коригуємо графік планових робіт на період з 29 грудня по 10 січня: планові роботи для посилення інфраструктури мереж не проводитимуться – світло для цього не відключатиметься", - йдеться в повідомленнях операторів систем розподілу Києві та Київської області.

Разом з тим, в компаніях наголосили, що аварійні бригади продовжать працювати в цілодобовому режимі, аби повертати світло в разі аварій чи негоди.

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Топ коментарі

  • Bigukrman я
    ))))))))))))))))))))))))))))))))))) ***** одни эмоции, плановых ремонтов))) эт когда частота 49.9 начинаются плановые ремонты))))))))
  • Nik Home 379c842c
    Для решения вопроса нужно поотбивать руки у 73%?
  • Светлана Круп
    Кому эта хрень втирается? В отопительный сезон вообще запрещены "плановые работы". Хватит нам уже врать.
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