Заява Шойгу про хіматаку спрямована на те, щоб змусити Україну та США виправдовуватися і реагувати на безглузді заяви, - Гармаш

На Донбасі можуть посилитися конфронтації через інформаційні вкидання, які надходять з Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив член української делегації в ТКГ по Донбасу Сергій Гармаш.

Він прокоментував заяву російського віцеспікера Ради Федерації Костянтин Косачов про те, що в Росії є стаття в Конституції, що дозволяє здійснювати військові дії на території інших держав. У заяві російський чиновник згадав Грузію, в яку Росія вдерлася у 2008 році.

"Навіть заява Косачова починається з того, що Росія ніколи не нападала, а закінчується нападом Росії на Грузію у 2008 році. Це все частина інформаційної операції, якою нас намагаються змусити повірити в те, що ми слабкі. Примусити нас до виконання умов Росії, які для нас є рівними втраті суверенітету. Тому такі заяви потрібно сприймати серйозно", - пояснив Гармаш.

За його словами, на окупованому Донбасі можуть створити "брудну" бомбу.

Член української делегації в ТКГ також нагадав про заяву глави Міноборони РФ Сергія Шойгу, в якій він повідомив про знаходження в Україні американських військових найманців, які нібито планують на Донбасі зробити хімічну атаку.

"Дійсно дуже легко зробити таку біду на Донбасі. Донбас переповнений об'єктами техногенно небезпечними. У тому числі і ядерні об'єкти там є, які можуть використовуватися для створення тієї ж "брудної" бомби. Тому загроза є така. У мене викликає тривогу такі заяви Шойгу. Хоча мені здається, вони більше спрямовані на те, щоб змусити нас і США виправдовуватися і реагувати на безглузді заяви. Я думаю, що гряде серйозна конфронтація на Донбасі. Можливо, як привід для початку активних бойових дій можуть бути використані такі інформаційні приводи, на зразок хімічної атаки або чогось схожого", - додав Гармаш.

Читайте також: Шойгу заявив, що американські ПВК готують на сході України провокації із хімічними компонентами