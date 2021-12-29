У 2021 році в Україні висадили близько 240 млн дерев, - Держлісагентство

Найбільше дерев висаджено на Житомирщині, де у 2020 році вогонь знищив 75 тисяч гектарів лісу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держлісагентства.

"Цього року підприємства, які підпорядковуються Державному агентству лісових ресурсів України, висадили 240 мільйонів сіянців та саджанців. Крім того, на землях інших лісокористувачів висаджено додатково близько 9 мільйонів деревних рослин", - йдеться в повідомленні.

Лідер по висадці – Полісся. На Житомирщині висаджено майже 51 мільйон сіянців. На Волині – 23,3 мільйони сіянців. 29,5 мільйонів сіянців висаджено на Рівненщині. 15,6 мільйонів висаджено на Чернігівщині.

У лісостепових областях висаджено 66,5 мільйонів сіянців. На Київщині – майже 20 мільйонів. Полтавщина і Сумщина висадили цього року майже по 10 мільйонів деревних рослин. 8,2 мільйони висаджено у Черкаській області. Вінниччина – 5,2 мільйони. Харківщина – 6,2 мільйони. Тернопільщина – 4,4 мільйони сіянців. У Хмельницькій області висаджено 3,7 мільйонів деревних рослин.

У степових регіонах лісівники висадили 21,3 мільйони сіянців. У Луганській області висаджено 6,6 мільйонів. Близько 4,4 мільйони висаджено у Запорізькій області. На Кіровоградщині – 3,8 мільйони. 2,7 мільйони сіянців висаджено на Херсонщині. На Дніпропетровщині – 1,6 мільйонів сіянців. Донеччина висадила майже мільйон сіянців. 636 тисяч висаджено у Миколаївській області. Майже півмільйона деревних рослин висаджено на Одещині.

У Карпатах цього року висаджено 30,3 мільйонів сіянців. 15,1 мільйон деревних рослин лісівники висадили на Закарпатті. 8,1 мільйон висадили на Львівщині. У Чернівецькій та Івано-Франківській областях висаджено по 3,5 мільйони сіянців.

У 2022 році лісівники планують висадити близько 300 мільйонів сіянців.

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