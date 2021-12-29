Завершено розслідування щодо топмаріонеток окупаційної адміністрації Криму. Аксьонову, Константінову та Поклонській загрожує до 15 років тюрми, - СБУ

Слідчі Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершили розслідування щодо очільників окупаційної адміністрації РФ в українській АР Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, так звані "голова республіки Крим" Сергій Аксьонов, "голова державної ради республіки Крим" Володимир Костянтінов, колишній так званий "прокурор республіки Крим" Наталя Поклонська та ще п’ять високопосадовців тимчасово окупованого півострова підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України, зокрема:

ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 111 (державна зрада);

ст. 255 (створення злочинної організації).

"Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому-березні 2014 року представники російської окупаційної адміністрації брали активну участь у діях, спрямованих на насильницьке повалення конституційного ладу та зміни меж території України", - зазначають в СБУ.

Крім того, ці особи сприяли представникам країни-агресора у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності. Зокрема, вони брали участь у створенні окупаційних органів, безпосередньо очолювали їх та керували ними.

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За результатами спеціального досудового розслідування обвинувальний акт стосовно 8 обвинувачених скеровано до суду.

Покарання за вчинення особливо тяжких злочинів передбачено у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.