НКРЕКП затвердила кошторис "Гарантованого покупця" на 2022 рік - понад 280 тис. грн

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила кошторис державного підприємства "Гарантований покупець" на 2022 рік.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, відповідне рішення прийняте на засіданні НКРЕКП 29 грудня.

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"Затвердити кошторис ДП "Гарантований покупець" на 2022 рік у сумі 280 795,5 тис. грн", - йдеться в документі.

Згідно з проєктом документа, наступного року "Гарантований покупець" має отримати 80,796 млн грн доходу. При цьому на амортизацію підприємство має перерахувати 9,462 млн грн, на придбання основних засобів - 3,079 млн грн, на резерви - 5,149 млн грн.

На забезпечення господарської діяльності і організації виробничого процесу передбачено 124,705 млн грн.

Як повідомлялося, ДП "Гарантований покупець" запропонувало Кабінету Міністрів провести повну перевірку діяльності підприємства від запуску його роботи у 2019 році.

"Гарантований покупець" є посередником між виробниками електроенергії з відновлюваних джерел та покупцями такої електроенергії, також держпідприємство купує електроенергію для потреб населення.

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