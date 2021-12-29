Протипоказання до вакцинації проти COVID-19 мають менше 1% дорослих українців, - ЦГЗ

За даними жовтневого опитування, майже чверть українців, які не бажають вакцинуватися від COVID-19, вважають, що мають медичні протипоказання до щеплення від коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр громадського здоров'я.

"Насправді людей із протипоказаннями до вакцинації менше ніж 1% від дорослого населення України, адже щеплення повністю протипоказане лише тим, хто мав важку алергічну реакцію на першу дозу вакцини чи на один із її компонентів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що люди, які мають супутні хвороби, часто бояться щепитися через те, що вважають, що вакцина може їм зашкодити, проте це неправда.

"Усім людям, які мають серцево-судинні захворювання, потрібно вакцинуватися від COVID-19, адже хвороба в них протікає значно важче та може дати дуже серйозні ускладнення", - запевняє Віра Горбачова, кардіолог, кандидат медичних наук та завідувач діагностичного відділу Центру інноваційних медичних технологій Національної академії наук України.

Так само треба щепитися людям із цукровим діабетом та ендокринними захворюваннями, адже коронавірусна хвороба може бути для них вкрай небезпечною. Переконати щепитися людей із захворюваннями щитовидної залози значно важче. Адже ті помилково вважають, що аутоімунні захворювання є абсолютним протипоказом.

Не менш важливо щепитися людям з онкологічними хворобами, адже вони мають дуже високий ризик померти внаслідок ускладнень COVID-19.

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