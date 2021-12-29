Проводити перемовини із Путіним слід за участю Байдена, країн НАТО чи ЄС, - президент Естонії Каріс

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що із президентом Росії Володимиром Путіним не можна проводити переговори без участі США та країн НАТО.

Слова Каріса цитує ERR, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Зеркало тижня".

Каріс на запитання журналістів, "чи готові ви зустрітися з Путіним, і про що б ви з ним поговорили?", відповів: "Звичайно, якщо надійде запрошення, потрібно буде на нього відреагувати. Я вважаю розумним, що переговори з Путіним мають вести не я сам і не сам президент США, а країни НАТО чи країни Європи всі разом".

За його словами, переговори Джо Байдена та Владіміра Путіна "справді багатьох стривожили".

"Почуття було таке, що нас оминають. Звідси і телефонна розмова з Байденом, яку провели пізніше країни Східної Європи, та інші країни теж", – підкреслив президент Естонії.

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