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Проводити перемовини із Путіним слід за участю Байдена, країн НАТО чи ЄС, - президент Естонії Каріс

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Проводити перемовини із Путіним слід за участю Байдена, країн НАТО чи ЄС, - президент Естонії Каріс
Президент Естонії Алар Каріс заявив, що із президентом Росії Володимиром Путіним не можна проводити переговори без участі США та країн НАТО.

Слова Каріса цитує ERR, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Зеркало тижня".

Каріс на запитання журналістів, "чи готові ви зустрітися з Путіним, і про що б ви з ним поговорили?", відповів: "Звичайно, якщо надійде запрошення, потрібно буде на нього відреагувати. Я вважаю розумним, що переговори з Путіним мають вести не я сам і не сам президент США, а країни НАТО чи країни Європи всі разом".

За його словами, переговори Джо Байдена та Владіміра Путіна "справді багатьох стривожили".

"Почуття було таке, що нас оминають. Звідси і телефонна розмова з Байденом, яку провели пізніше країни Східної Європи, та інші країни теж", – підкреслив президент Естонії.

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Топ коментарі

  • Алексей Рябов 1b2bb5d9
    Пора задуматься о том, что бы создавать новый оборонный/военный союз. Если AUKUS создали, почему нельзя создать Украина- Турция-Польша-Прибалтика?
  • Pani Hope
    Верно, ослу общаться с бешеным шакалом можно только в компании сытых тигра, льва и волка.
    Но наш ослик оманский мечтает сторговаться с шакалом, предложив вместо себя дойную корову. Но шакал с удовольствием сгрызет осла , зная, что корова забодать и лягнуть может
  • валерий коренев 41e3634f
    А в это время на первом канале кацапни после Нового года анонсировали показ новых серий Сваты, нашего независимо-гэроического патриота вовки-клоуна!!!! Да это недоразумения нельзя выпускать дальше Киевской области!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Его надо беречь ....до суда над ним!!!
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