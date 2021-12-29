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Ми більше не плануємо запроваджувати тотальні локдауни в Україні, - Шмигаль

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Ми більше не плануємо запроваджувати тотальні локдауни в Україні, - Шмигаль
Кабмін не планує запроваджувати тотальні локдауни в Україні через спалахи коронавірусу.

Про це заявив сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми більше не плануємо вводити тотальні локдауни. Бізнес в Україні може працювати навіть у "червоній" зоні за умови вакцинації всіх працівників", - зазначив Шмигаль.

Загалом, говорячи про підсумки 2021 року у медичній сфері, Шмигаль відзначив наступне:

- Підвищено зарплату лікарям у середньому на 30%.
Розширено майже на 50% програму "Доступні ліки", якою користуються сьогодні три мільйони пацієнтів.
- Закуплено більш як 700 нових автомобілів швидкої допомоги.
- Оновлено сотні приймальних відділень опорних лікарень та закуплено сотні одиниць медичного обладнання.
- Збільшено фінансування профілактики та лікування онкозахворювань, інфарктів, інсультів та інших хвороб.

Читайте також: Найближчим часом буде щеплено від коронавірусу 50% дорослих українців. Ми забезпечені вакцинами на наступний рік, - Шмигаль

Топ коментарі

  • secret secret_too
    а я то думал вы их изза эпидобстановки вводите, а оказывается просто балуетесь)
  • Андерсен a4cbf7de
    Ой ребята не говорите " Гоп".. вы уже были "чемпионами" по борьбе с Ковидом.. Бог весть как оно там еще будет.
  • Alisa Ivanenko
    Чучело не тебе решать. В Европе , некоторые страны отменили, сейчас обратно будут вводить. Поживём увиди
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