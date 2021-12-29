Ми більше не плануємо запроваджувати тотальні локдауни в Україні, - Шмигаль
Про це заявив сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми більше не плануємо вводити тотальні локдауни. Бізнес в Україні може працювати навіть у "червоній" зоні за умови вакцинації всіх працівників", - зазначив Шмигаль.
Загалом, говорячи про підсумки 2021 року у медичній сфері, Шмигаль відзначив наступне:
- Підвищено зарплату лікарям у середньому на 30%.
- Розширено майже на 50% програму "Доступні ліки", якою користуються сьогодні три мільйони пацієнтів.
- Закуплено більш як 700 нових автомобілів швидкої допомоги.
- Оновлено сотні приймальних відділень опорних лікарень та закуплено сотні одиниць медичного обладнання.
- Збільшено фінансування профілактики та лікування онкозахворювань, інфарктів, інсультів та інших хвороб.