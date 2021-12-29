На місці рубок в українських лісах висаджують молоді дерева, але є проблема догляду за ними, - координатор WWF Плига

Інформація про те, що в Україні на місці лісових рубок не саджають дерева, є міфом. Однак лишається проблема поганого догляду за молодим лісом.

Про це йдеться у матеріалі Цензор.НЕТ "Екологічні проблеми водойм та лісів в Україні: між страшилками, байдужістю та успіхами".

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"Інформація, що ключовою проблемою є те, що ліси не саджаються на місці рубок, є неправдою. Відновлення лісу може відбуватися природнім або штучним шляхом. У разі штучного садиться новий ліс на місці зрубів. Найкращим способом вважають природне лісовідновлення, коли на місці зрубів дерева виростають самі, але це може бути довго або не завжди доцільно, тому такий метод використовують в окремих умовах, які особливо сприятливі природному поновленню, наприклад у випадку заболочених вільхових лісах, які чудово самовідновлюються, - розповів координатор напряму "Ліси" Всесвітнього фонду природи в Україні Андрій Плига.

Проблема може полягати у поганому догляді за молодим лісом. Хоча загалом більшість скарг, що ліс не садять, пов’язані з тим, що на місці зрубів садять невеличкі сіянці, їх в перші роки не видно за високою травою. Ці молоді лісочки стають помітними за кілька років. Але ці новопосаджені культури потребують догляду.

По-перше, за діючими методиками дерева саджають дуже густо на той випадок, коли не всі дерева приживуться, а потім коли підростуть, їх треба проріджувати. Але по факту це прорідження іноді не роблять через комерційну недоцільність і ліс виростає загущеним та ослабленим. Очевидно, що цей підхід потрібно змінювати.

Інша проблема – далеко не всі дерева приживаються, особливо у посушливих зонах, які дуже страждають від зміни клімату, - починаючи з межі лісостепу і степу. У цих районах молоді посадки на місці рубок іноді всихають. У таких випадках лісгоспи вимушені робити додаткову посадку, але місцями вони цього не роблять".