Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію України з ЄС зріс до 61%, - Шмигаль

Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію України з ЄС за 2021 рік зріс до 61%.

Про це заявив сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Крім того, за його словами, Україна здійснила ще низку важливих кроків у напрямку євроінтеграції:



▪️ Укладено угоду про Спільний авіаційний простір, або "авіаційний безвіз". Уряд також зосереджений на отриманні ще 5 безвізів - промислового, митного, цифрового, транспортного та енергетичного.

▪️ Розпочато предметний діалог щодо оновлення митних тарифів з метою перегляду Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

▪️ Започатковано діалог з ЄС щодо Європейського зеленого курсу.

▪️ Сформовано дорожню карту щодо трансформації вугільних регіонів. Відповідні 2 проєкти будуть реалізовуватись уже наступного року спільно з міжнародними партнерами.

Крім того, держава реалізовуватиме додатково ще 4 проєкти.

Також прем'єр вчергове зазначив, що курс на інтеграцію з ЄС залишається незмінним для України.

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