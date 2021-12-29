Кабмін продовжив дію спецмит на товари з РФ до грудня 2022 року

Кабінет Міністрів продовжив дію постанови про запровадження спеціального мита на на окремі товари з Росії до грудня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.

Оновлена постанова набуде чинності 30 грудня.

Спеціальне мито було запроваджене з 1 серпня 2019 року після того, як Росія заборонила експорт до України нафти, нафтопродуктів і вугілля, дозволивши його тільки за спецдозволами.

Також РФ застосовуються інші торговельні заборони і обмеження.

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