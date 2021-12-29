Законопроєкт про меліорацію земель може призвести до передачі багатьох річок у приватні руки, - експертка WWF Гоч

Український агросектор не достатньо розуміє проблему дефіциту прісної води.

Про це йдеться у матеріалі Цензор.НЕТ "Екологічні проблеми водойм та лісів в Україні: між страшилками, байдужістю та успіхами".

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"Найбільшим користувачем води є агросектор, на потреби якого йде 70% води у світі. Тож куди важливіше – контроль ефективності і споживання води саме агровиробниками. Потрібно постійно піднімати це питання і розмовляти з представниками цього сектору, . тому що ситуація, яка складається, в перспективі шкодить і бізнесу, і довкіллю, і громадянам. Замість win-win, маємо реальність lose-lose, - пояснила координатор напряму "Вода" Всесвітнього фонду природи Інна Гоч.

На виробництво певної агропродукції йде певна кількість води, скажімо для виробництва 1 кг пшениці треба витратити 1-2 м3 води, а от щоб виростити 1кг рису води може знадобитися аж до 4 м3. Тому впровадження передових й ефективних технологій в агросекторі є дуже важливим. Наприклад, принцип "більше врожаю за одну краплю", коли полив здійснюється крапельним шляхом цілеспрямовано під кожну рослину. Таких методів багато, їх постійно треба впроваджувати, і акцент на цьому має робити держава, стимулюючи просунуті технології в сільському господарстві.

Наскільки український агросектор розуміє проблему і переходить на нові методи? На думку експертів WWF, тут потрібно працювати над підвищенням обізнаності.

Принципово важливо, щоб при водозаборі з водного об'єкту (річки, водосховища) здійснювався облік аби розуміти реальну кількість відібраної води. Адже були випадки, коли процедуру оцінки впливу на довкілля намагалися пройти проєкти зрошення, у яких передбачалося з річки забирати води вдвічі більше, ніж стік цієї ж річки. Тобто в разі реалізації річка би повністю припинила своє існування".

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У Верховній раді готується до розгляду "Проєкт Закону про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель № 5202-д". З нього Гоч робить висновок, що поки що в нашій країні не сформувалося глибоке розуміння, як потрібно використовувати та економити водні ресурси:

"До прикладу, вищезгаданим законопроєктом передбачено створення організацій водокористувачів (ОВК) , і їм будуть передані у власність меліоративні канали, за допомогою яких транспортують воду, що фактично призведе до втрати контролю держави та передачі їх у приватні руки.

На практиці ж дуже багато українських річок випрямлені і для держави існують, як частина меліоративних систем - навіть такі великі, як Прип’ять та Інгулець. Тобто теоретично навіть річку чи її частини можуть передати на баланс такому кооперативу як складову меліоративної системи, що дасться взнаки на якості та кількості водних ресурсів, адже тоді не можна буде говорити про такі обмеження як прибережні захисні смуги, захист від розорювання. Крім того, слід пам’ятати, що річка є ще й складною екосистемою і місцем для життя багатьох організмів, яким доведеться непереливки під час такого активного господарського її використання. Низка природохоронних організацій вже висловили своє занепокоєння щодо даного законопроєкту і є надія, що в такому вигляді депутати за нього не проголосують".