У представників "ЄС" Онищенка і Березенка провели обшуки, - Турчинов

Щоб відволікти увагу українців від ганебних провалів і небезпечних криз в економіці, енергетиці та безпеці, від зупинки підприємств, віялових відключень та зростання тарифів, за вказівкою Зеленського силовики влаштували терор і репресії проти лідера та представників найбільшої опозиційної партії "Європейська Солідарність".

Про це під час брифінгу заявив Секретар РНБО у 2014-2019 роках, керівник Центрального штабу партії Олександр Турчинов, інформує Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що сьогодні о 7 ранку силовики провели обшуки у першого помічника Петра Порошенка, дипломата, Надзвичайного і Повноважного Посла України Юрія Оніщенка, народного депутата восьмого скликання Сергія Березенка та інших представників "ЄС".

Турчинов переконаний, що влада у такий спосіб намагається відволікти увагу суспільства "від своєї провальної політики і від стрімкого падіння рейтингів". Він, зокрема, зазначив, що за останніми опитуваннями "Центру Разумкова" та "Демініціатив", Петро Порошенко вже випереджає Володимира Зеленського у другому турі виборів президента.

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"Сьогодні о 7 годині ранку відбулися обшуки у представників нашої партії. Зокрема, обшукали оселю помічника президента, Надзвичайного і Повноважного Посла Юрія Оніщенка, який має 25 років дипломатичного стажу, віддано працював на свою країну. Обшукали помешкання ексдепутата Сергія Березенка й інших наших колег", - повідомив Турчинов.

"Вони шукали документи, пов’язані з вугіллям 2014 року. Безумовно, вони нічого не знайшли і не могли знайти. Але мета таких обшуків - це не збирання якоїсь доказової бази. Мета цих обшуків - демонстративний терор, залякування та демонстративне приниження. Уявіть собі - у родин маленькі діти. О 7 годині ранку вриваються у вашу оселю люди, які самі не знають, що хочуть знайти. Це, безумовно, не створює радісний настрій перед новорічними святами", - наголосив Турчинов.

Співголова фракції "Європейська Солідарність" у Верховній Раді Ірина Геращенко також зазначила, що в регіонах є випадки тиску на партійців та членів їхніх родин. За її словами, невідомі кілька разів телефонували матері народної депутатки Софії Федини із вимогою не брати участі в протесту проти політичних репресій біля резиденції "Синьогора" в Гуті. "Ми щодня отримуємо дуже серйозні сигнали про тиск з регіонів на наших членів команди. Зокрема, мамі Софії Федини, депутатки Верховної Ради з нашої фракції, яку, до речі, Зеленський смертельно боїться, дзвонили невідомі доброзичливці з вимогою, щоб Софія не брала участі в пікетах біля Гути. Ми знаємо, що є негласні сигнали, спілкування з усіма львівськими нашими колегами, які посміли заявити свій спротив політичним репресіям проти Петра Порошенка", - наголосила Геращенко.

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"Ми також знаємо, що й далі будуть продовжуватися провокації проти "Європейської Солідарності". Зеленський ставить перед силовиками задачу - не боротися з російською агресією, а боротися з головною опозиційною силою – "Європейською Солідарністю" та її лідером Петром Порошенком, які за всіма рейтингами виходять на лідируючі позиції", - нагадав Турчинов.

"Ви пошукайте в своїх офісах - і в Офісі президента, і в офісі Кабінету міністрів документи, пов’язані з вугіллям, які дійсно можуть зацікавити, коли не зараз, то у найближчому майбутньому правоохоронні органи. Документи, пов’язані із завезенням на 3 мільярди доларів російського вугілля, а також вугілля з окупованих територій та документи про корупційну схему завезення електроенергії з Білорусі через посередників, кошти від яких йдуть саме до вищого керівництва країни. От це дійсно цікаво. І це дійсно – злочин", - звернувся Турчинов до Зеленського і Шмигаля.

"Європейська Солідарність" попри всі провокації, залякування, спроби фальшувати нові кримінальні справи спокійно і впевнено продовжує свою діяльність. Всі ці провокації тільки наближають нашу перемогу і ганебний кінець "зеленої влади". Можете пересвідчитися щодо цього, вивчивши історію Віктора Януковича, який також користувався саме такими брудними схемами і засобами боротьби із політичними опонентами", - резюмував Олександр Турчинов.