В Росії хочуть зобов'язати Netflix показувати державні телеканали
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Запис про включення сервісу до реєстру зʼявився на сайті регулятора 28 грудня. У травні внести Netflix до списку вимагала від "Роскомнагляду" Асоціація інтернет-відео, що обʼєднує найбільші російські онлайн-кінотеатри.
Законодавство вимагає від таких сервісів з весни 2022 року забезпечити користувачам показ каналів ефірного телебачення та трансляцію радіостанцій, які включені до складу так званих мультиплексів - цифрових пакетів, трансляцію яких гарантує держава. До першого мультиплексу, зокрема, входять "Перший канал", "Росія 1", "Матч ТБ", НТВ, Громадське телебачення Росії. До другого - православний телеканал "Спас", телеканал міністерства оборони "Звезда" та канал Союзної держави Росії та Білорусі "Мир".
Крім того, Netflix зобовʼязаний буде ділитися з державою статистикою переглядів у Росії.
Також "Роскомнагляд" готує заборону для онлайн-кінотеатрів на ненормативну лексику та так звану "гей-пропаганду".