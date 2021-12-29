В Росії хочуть зобов'язати Netflix показувати державні телеканали

"Роскомнагляд" вніс стрімінговий сервіс Netflix до реєстру аудіовізуальних сервісів. Це означає, що в Росії онлайн-кінотеатр має дотримуватися місцевих законів для стрімінгу, зокрема, забезпечувати показ гарантованих державних телеканалів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Запис про включення сервісу до реєстру зʼявився на сайті регулятора 28 грудня. У травні внести Netflix до списку вимагала від "Роскомнагляду" Асоціація інтернет-відео, що обʼєднує найбільші російські онлайн-кінотеатри.

Законодавство вимагає від таких сервісів з весни 2022 року забезпечити користувачам показ каналів ефірного телебачення та трансляцію радіостанцій, які включені до складу так званих мультиплексів - цифрових пакетів, трансляцію яких гарантує держава. До першого мультиплексу, зокрема, входять "Перший канал", "Росія 1", "Матч ТБ", НТВ, Громадське телебачення Росії. До другого - православний телеканал "Спас", телеканал міністерства оборони "Звезда" та канал Союзної держави Росії та Білорусі "Мир".

Крім того, Netflix зобовʼязаний буде ділитися з державою статистикою переглядів у Росії.

Також "Роскомнагляд" готує заборону для онлайн-кінотеатрів на ненормативну лексику та так звану "гей-пропаганду".

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