Від початку року прикордонники не пропустили в Україну 6,4 тис. громадян РФ

За 11 місяців через державний кордон, як на в’їзд так і на виїзд, прикордонники оформили 35,4 млн осіб, що на 14% більше ніж за аналогічний період 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

У пропуску в Україну охоронці кордону відмовили більш як 42 тис. особам, цей показник зріс у 1,7 рази, зокрема, за підробленими документами намагалися перетнути держрубіж 1,2 тис. порушників. Понад 15% (6,4 тис.) осіб, непропущених в Україну – громадяни РФ.

Крім того, прикордонники не пропустили в Україну 8,8 тис. потенційних нелегальних мігрантів, що у 1,8 рази більше в порівнянні з минулим роком. Також затримано 12,3 тис. нелегальних мігрантів, з них – більше 1,3 тис. за спробу незаконного перетинання кордону та 10,8 тис. осіб за порушення правил перебування в Україні. Загалом ці показники зросли на 38 %.

Упродовж січня-листопада 2021 року виявлено та вилучено майже 600 од. зброї, 29 тис. боєприпасів та 36 кг вибухових речовин. Також вилучено 700 кг наркотичних засобів та товарів на суму близько 650 млн грн., серед них – 12,6 млн пачок сигарет та понад 130 тис. літрів горілчаних виробів.

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