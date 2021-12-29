Цього року зарплати вчителів зросли на 25%, - Шмигаль

У 2021 році зарплати вчителів збільшилися на 25%.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

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"В 2021 році уряд суттєво збільшив видатки на Міністерство освіти та науки - на 26 млрд грн порівняно з 2020 роком. Зарплати вчителів зросли більш ніж на 25%. Якщо у вересні минулого року зарплата вчителя першої категорії становила близько 10 тисяч гривень, то сьогодні зарплата того ж самого вчителя становить 13 тисяч гривень", - сказав глава уряду.

Він також відзначив окрему програму уряду - реформу шкільного харчування. За рік, за його словами, модернізовано 1300 харчоблоків у шкільних їдальнях, розроблено та впроваджується здорове меню для шкіл. На наступний рік на реформу шкільного харчування передбачено 1,5 млрд грн.

Прем'єр-міністр також підкреслив, що у 2021 році тривало реформування профтехосвіти, до якого були залучені бізнес та міжнародні партнери. Зокрема, на осучаснення освітнього простору закладів профтехосвіти та підходів до навчання було залучено 1,7 млрд грн від Європейського інвестиційного банку.