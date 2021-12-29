За останні два роки вдалося збільшити площу пралісів зі 100 до 11 000 га, - координатор WWF Плига

Завдяки прийняттю в 2017 році законодавства стосовно пралісів, вдалося взяти під охорону 11 тис га пралісу - умовно ніколи не рубаних ділянок лісу.

Про це йдеться у матеріалі Цензор.НЕТ "Екологічні проблеми водойм та лісів в Україні: між страшилками, байдужістю та успіхами".

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Координатор напряму "Ліси" Всесвітного фонду природи в Україні Андрій Плига розповів, що з пралісами ситуація непогана.

"Лише нашій організації вдалося за останні два роки отримати погодження офіційного статусу пралісів на площі більше 30 тис. га. А загалом площу пралісових пам’яток природи за останні два роки ми збільшили зі 100 га до 11 000 га. Це стало можливим завдяки тому, що 2017 було прийняте законодавство стосовно пралісів, яке запровадило нову підкатегорію заповідного фонду – пралісові пам’ятки природи, і загалом гарантувало сувору охорону пралісів, квазіпралісів та природних лісів, що набули офіційного статусу.

Тобто динаміка позитивна, але є нюанси. Досі частина пралісів не набула офіційного статусу, або створення пралісових пам’яток природи не завершене. Зокрема ідеться більше ніж про 5 тисяч гектарів в Івано-Франківській області, які очікують заповідання в складі пам’яток. З них близько 1500 га пралісів було оголошено пралісовими пам’ятками буквально нещодавно, 24 грудня. У Закарпатті ж питання із офіційним заповіданням більше 3 тисяч гектарів пралісів гальмується через опір обласної ради.

Єдине, що рятує ситуацію зі зволіканням створення пралісових пам’яток, так це те, що всі рубки в пралісах заборонені одразу з моменту погодження офіційного статусу лісгоспом. Ми слідкуємо за цим. В таких пралісах було зафіксовано лише кілька незаконних рубок. Ми все фіксуємо і повідомляємо у правоохоронні органи. Екоінспекція підтвердила наші знахідки і нарахувала штраф.

Попри це, є ділянки, наприклад, букових лісів віком 300 років, але колись там відбувалися невеликі рубки, і через це вони не відповідають критеріям пралісів. Такі ліси досі під загрозою, їх (хоч і як правило меншого віку) доволі багато в Карпатах і на Поліссі (де мова йде про переважно залишки дубових старовікових лісів). Як було згадано, офіційні критерії пралісів доволі суворі, і далеко не всі старовікові цінні ліси потрапляють під них. Тому деякі з них досі під загрозою.

Як і у випадку захисту водного фонду і повернення фрагментів річок до первісного стану екологи сподіваються на Європейську стратегію зі збереження біорізноманіття, де є вимога, що 10% наземних територій мають бути під суворою охороною, а 30% - у межах заповідного фонду. У перспективі має відбутися адаптація українського законодавства до європейських норм. Завдяки цьому під охорону можна взяти старі ліси, які не підпали під категорію пралісів".

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