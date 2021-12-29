Озеро Качине на Позняках в Києві збираються забудувати трьома висотками

Озеро Качине в Дарницькому районі Києва, яке відстояли місцеві мешканці п'ять років тому, знов збираються забудовувати. Концепцію можливої забудови водойми заслухали вчора, 28 грудня, на засіданні громадської ради при Дарницькій райдержадміністрації.

Питання винесла на розгляд громради ініціативна група "по захисту і збереженню водних об'єктів" в районі Позняків, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Питання по Качиному з'явилося в порядку денному в розділі "Різне", без конкретної назви. Через це активісти захисту озера, які не входять до складу ради, фактично не були поінформовані про розгляд. Як пояснив голова громради Геннадій Сінцов, це стандартна процедура для розгляду питань, поданих за ініціативи мешканців листом. І саме винесення питання на засідання не є процедурою громадських слухань, вони проводяться окремо.

Автор подання, голова ініціативної групи Володимир Степашко повідомив, що впродовж багатьох років забудовник ділянки (згідно результатів інвестконкурсу КМДА це був "Житлоінвестбуд УКБ") на перетині вулиць Здолбунівської і проспекта Григоренка не виконує своїх інвестиційних зобов'язань, і тому територія є захаращеною і занедбаною.

"Там зараз просто клоака, сміттєзвалище", - сказав Степашко про територію вздовж озера Качине і до озера Жандарка. І тому цей бік проспекту Григоренко потрібно впорядкувати, вважає голова ініціативної групи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Озеро Качине на Позняках, яке кияни відстояли в 2016 році, знову хочуть засипати і забудувати

Впорядкуванням водойми і прилеглої території ініціативна група пропонує зайнятися забудовнику, який зможе зробити це, звівши три висотки між озером Качиним і проспектом Григоренка (на фото). Причому, згідно з презентаційними матеріалами, майбутні житлові будинки стоятимуть просто впритул до завантаженої автомагістралі (частина розв'язки від Дарницького моста на масив Позняки).

На засіданні також представили попередню концепцію "благоустрою озера". В проєкті озеро Качине називали озером "Васильківська прірва", яке колись існувало в цьому районі, але трохи в іншому місці - там, де зараз прокладено проспект і збудовано житловий масив.

Схоже, що проєктанти умисно змінили назву водойми, яка через скандальні дії забудовника в 2015-2016 роках стала широко відомою як озеро Качине. Представник проєктанта повідомив, що на місці майбутнього будівництва існує високий рівень підземних вод, підтоплення, насичення рослинними залишками, що призводить до руйнування території. Озеро не зареєстроване в Держагентстві водних ресурсів і не передано на баланс КП "Плесо".

Разом з тим, за даними LB.ua, в проєкті нового Генплана Києва, який скоро винесуть на громадські обговорення, озеро Качине зафіксоване як водний об'єкт, а територія навколо нього належить до зелених зон.

Три висотки на березі Качиного планують звести на ділянці розміром 0,33 га, загальна площа забудови разом з озером і променадом навколо нього - 1,87 га. Озеро планують поглибити, укріпити береги з боку будинків. Фактично маленьку водойму, яку вже засипали на третину, засиплять ще більше і забетонують.

Також дивіться: "Ганьба поліції!!! Суки! Тварюки такі! Щоб ви здохли", - противники незаконної забудови на Микільській слобідці в Києві звинувачують поліцію у співробітництві з тітушками. ВIДЕО

"Це створення оазису в кам'яних джунглях Позняків", - зазначила представниця проєктантів на громраді.

Виданню також стало відомо, що сьогодні, 29 грудня, питання "благоустрою озера Качиного" шляхом забудови розгляне керівник Дарницької РДА Ярослав Лагута.