"Вареник з бринзою": "Слуга народу" Вірастюк викликав обурення своїм коментарем під фото дівчини в соцмережі

Нардеп "Слуги народу" Василь Вірастюк вульгарно прокоментував фото дівчини, зроблене з досить відвертого ракурсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

Фото опублікував в мережі тренер Андрій Стригун. В коментарях парламентар порівняв жіночу частину тіла з "вареником".

"Вареник хоч і з бринзою, але на смак як оселедець", - додав в коментарях Вірастюк.





Пізніше скріншот з коментарями, до яких приєдналися ще кілька людей, був поширений у соцмережах та викликав критику з боку деяких користувачів, у зв’язку з чим Стригун вирішив видалити скандальний пост.

Однак пізніше Стригун опублікував нове фото, в коментарях до якого Вірастюк написав наступне: "Чшшш, все що ви тут напишете, може і буде використано проти вас. Краще не писати. Тут деяких поставили підслуховувати, а вони підглядають".

На своїй сторінці у Facebook Вірастюк створив пост, де "кожен бажаючий може написати будь який комент з побажаннями: як мені жити, чи правильно дихаю, з ким мені товаришувати, які пости писати а які ні".

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