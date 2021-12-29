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"Вареник з бринзою": "Слуга народу" Вірастюк викликав обурення своїм коментарем під фото дівчини в соцмережі

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"Вареник з бринзою": "Слуга народу" Вірастюк викликав обурення своїм коментарем під фото дівчини в соцмережі
Нардеп "Слуги народу" Василь Вірастюк вульгарно прокоментував фото дівчини, зроблене з досить відвертого ракурсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

Фото опублікував в мережі тренер Андрій Стригун. В коментарях парламентар порівняв жіночу частину тіла з "вареником".

"Вареник хоч і з бринзою, але на смак як оселедець", - додав в коментарях Вірастюк.

Вареник з бринзою: Слуга народу Вірастюк викликав обурення своїм коментарем під фото дівчини в соцмережі 01
Вареник з бринзою: Слуга народу Вірастюк викликав обурення своїм коментарем під фото дівчини в соцмережі 02

Пізніше скріншот з коментарями, до яких приєдналися ще кілька людей, був поширений у соцмережах та викликав критику з боку деяких користувачів, у зв’язку з чим Стригун вирішив видалити скандальний пост.

Однак пізніше Стригун опублікував нове фото, в коментарях до якого Вірастюк написав наступне: "Чшшш, все що ви тут напишете, може і буде використано проти вас. Краще не писати. Тут деяких поставили підслуховувати, а вони підглядають".

Вареник з бринзою: Слуга народу Вірастюк викликав обурення своїм коментарем під фото дівчини в соцмережі 03

На своїй сторінці у Facebook Вірастюк створив пост, де "кожен бажаючий може написати будь який комент з побажаннями: як мені жити, чи правильно дихаю, з ким мені товаришувати, які пости писати а які ні".

Вареник з бринзою: Слуга народу Вірастюк викликав обурення своїм коментарем під фото дівчини в соцмережі 04

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Топ коментарі

  • мільярд ЗЄдерев
    Вірастюк сказав, що у Олени Зелемської вареник з бринзою, але на смак, як скумбрія по 8 грн. за кг
  • мільярд ЗЄдерев
    от мені цікаво, люди спочатку стають дибілами, а потім ідуть до слуг наріду чи спочатку в слуг нарідун, а там вже стають дибілами ?
  • мільярд ЗЄдерев
    Вірастюк на весь світ озвучив,який вигляд,запах та смак має піхва його жінки. Ну що можу сказати? В неї проблема з гігієною,у нього з жінкою, а у його виборців проблеми з розумом.
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