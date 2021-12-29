Лікарня ДУС "Феофанія" з 2022 року стане доступною для людей з інфарктами та інсультами, - Ляшко

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, що дозволяє клінічній лікарні "Феофанія", підпорядкованій Державному управлінню справами, надавати послуги усім українцям.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"На виконання рішення Президента України Володимира Зеленського клінічна лікарня "Феофанія" буде доступною для кожного українця. Оновлена "Програма медичних гарантій" 2022 року передбачає, що і в "Феофанію" відтепер будуть госпіталізувати людей з інфарктами та інсультами, відповідно до маршруту пацієнта", – пояснив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Феофанія", як учасник пілотного проєкту, зможе долучитися до програми медичних гарантій як надавач медичних послуг за пакетами медичних послуг з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті та при гострому інфаркті міокарда за допомогою укладання договорів про медичне обслуговування населення з Національною службою здоров’я України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив зробити доступною для громадян медичну допомогу в лікарні ДУС "Феофанія"