Новини

Лікарня ДУС "Феофанія" з 2022 року стане доступною для людей з інфарктами та інсультами, - Ляшко

2 53443
Лікарня ДУС "Феофанія" з 2022 року стане доступною для людей з інфарктами та інсультами, - Ляшко
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, що дозволяє клінічній лікарні "Феофанія", підпорядкованій Державному управлінню справами, надавати послуги усім українцям.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"На виконання рішення Президента України Володимира Зеленського клінічна лікарня "Феофанія" буде доступною для кожного українця. Оновлена "Програма медичних гарантій" 2022 року передбачає, що і в "Феофанію" відтепер будуть госпіталізувати людей з інфарктами та інсультами, відповідно до маршруту пацієнта", – пояснив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Феофанія", як учасник пілотного проєкту, зможе долучитися до програми медичних гарантій як надавач медичних послуг за пакетами медичних послуг з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті та при гострому інфаркті міокарда за допомогою укладання договорів про медичне обслуговування населення з Національною службою здоров’я України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив зробити доступною для громадян медичну допомогу в лікарні ДУС "Феофанія"

Топ коментарі

  • Юрий Мороз bf061623
    Покупая скумбрия за 8 грн, то на МРТ уже можете и раскошелится. Сразу же видно больница для простых людей.
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    вы их прайс видели?МРТ 6500 грвн....
  • Ksenia VB
    Зе ж обіцяв, що там лікуватимуть простих людей, а у всіх палацах розселять сирот.
    Судячи з усього найбільше сиріток з прізвищами зеленський, єрмак, тощо..
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини