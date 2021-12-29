Російські війська обстріляли позиції ЗСУ біля Новолуганського, Трьохізбенки та Новоселівки, - пресцентр ОС
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Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 обстріли позицій Збройних Сил України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Поблизу Новолуганського збройні формування РФ вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. У бік Трьохізбенки окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Неподалік Новоселівки противник відкривав вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - йдеться у повідомленні.